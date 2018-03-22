疑欠債5萬元 男當街遭追打中央社 (2018-03-22 14:50)
陳姓男子疑欠債新台幣5萬元，遭債主在台南市永康區封街追打，警方出動，陸續逮捕6人。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 107年3月22日
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