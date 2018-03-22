衛福部祭鐵腕 食品廣告不實將下架撤照中央社 (2018-03-22 14:50)
衛福部長陳時中（圖）22日說，根據統計，106年共有4647件食品廣告違規，但裁罰總額僅新台幣1.28億元，他坦言，對於收入百萬、千萬的業者而言，每次幾萬元的罰款早已視為成本，不痛不癢。他表示，1個月內訂定裁罰準則，將違規率高的食品下架撤照。中央社記者張茗喧攝 107年3月22日
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