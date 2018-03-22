大船進不了港 橡皮艇接駁上岸（1）中央社 (2018-03-22 14:50)
4200噸、長90.6公尺的「卡莉多麗號」郵輪22日造訪台東，不過因船身長度和水深不足問題，無法進入富岡港，改以橡皮艇接駁上岸。中央社記者盧太城台東攝 107年3月22日
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