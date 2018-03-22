酒駕男撞客運 棄車逃逸（2）中央社 (2018-03-22 14:50)
藍姓男子21日晚間開車酒駕撞上國道客運，當場棄車逃跑。客運左側行李廂門凹陷，客運駕駛打電話報案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 107年3月22日
關鍵字：
上一則：酒駕男撞客運 棄車逃逸（1）
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【岱妮蠶絲】BC6769L純蠶絲素色六分內搭褲(新鐵灰EL)
- 加大-純棉雙層紗被套/床包四件組-粉 翔仔居家
- Jimmy Choo 繽紛女性淡香精(100ml)-送品牌身體乳&針管
- EASTON 守備手套 NATB 1150 A130165
- 收納樂 65L 特大藤紋蓋 直取收納箱 (四入/組)
- [ 愛無限珠寶金坊 ] 0.67 錢- (1尺4) -圈愛情 - 黃金項錬99
- STORY ACCESSORY-手工客製化精品-填言密語系列 戒指(窄版)
- City Diamond引雅『晶耀8線戒』鑽石線戒(玫瑰金)
- Ogival 愛其華 真鑽經典超薄女錶-白貝x銀/24mm
- DELSEY法國大使 MONTMARTRE PRO -28吋行李箱-藍色
2台女穿球鞋波蘭登山受困獲救 外交部：已無大礙【中廣新聞網】
婚宴蟑螂王女不知被通緝 警在超商查獲【中央社】
開車撞死烘焙師 酒店女一審判9年6月【中央社】
台南假羊奶事件引發恐慌 藍軍要求全面檢驗校園羊奶【台灣好新聞報】
孫安佐很平靜 最遲2日見狄鶯孫鵬【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》