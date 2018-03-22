駐加代理代表投書 籲加國支持台灣加入CPTPP中央社 (2018-03-22 14:50)
渥太華國會山莊時報刊出駐加代理代表林明誠投書，籲加國支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 107年3月22日
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