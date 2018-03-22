星雲大師一筆字書法 歐洲議會開展中央社 (2018-03-22 14:50)
佛光山「星雲大師一筆字書法」展3月21日晚間在歐洲議會開幕，包括斯洛維尼亞前總理皮特爾（右2）及多位歐洲議員出席。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年3月22日
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