大榮員工抗議公司打壓工會中央社 (2018-03-22 14:50)
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會及大榮汽車貨運企業工會，22日在台北嘉里大榮公司總部前舉行記者會，要求大榮公司不得對員工進行身分調查，立即停止打壓工會。中央社記者王飛華攝 107年3月22日
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