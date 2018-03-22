遞交護司法公投連署書（2）中央社 (2018-03-22 14:50)
前總統府副秘書長羅智強（前中）、前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯（前右）等人22日推著「護司法公投」連署書，前往中選會遞交。中央社記者謝佳璋攝 107年3月22日
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