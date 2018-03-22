【中國聯通與蘇寧達成戰略合作，合作打造智慧零售門店】中國聯通與混改戰略投資者蘇寧易購集團股份有限公司近日在北京簽署戰略合作協議。雙方將在全國選擇一批聯通營業廳，將其轉型升級為全新的智慧零售門店，並將重點圍繞徵信產品和精準營銷展開合作，以及加快第三方支付的相互打通。