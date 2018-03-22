破解「找廁難」 蘭州上千座公廁登上雲平台北京新浪網 (2018-03-22 14:30)
新華社蘭州３月２２日電（記者王衡）內急時很難找到廁所，這是很多人都有過的經歷。對此，蘭州上千座公廁近日加入「全國公廁雲平台」，人們通過微信就能快速找到附近的公廁。
記者從蘭州市城市管理委員會了解到，作為甘肅首個加入城市公廁雲平台的城市，蘭州已有１０４０座公廁納入雲平台管理，人們可通過「蘭州市城市管理委員會」微信公眾號，依次點擊「便民服務」「找公廁」欄目，手機頁面便能顯示出周邊的公廁。
記者查詢看到，「找公廁」頁面能顯示個人定位，距離最近的公廁為藍色，其他公廁為綠色。點擊其中一個公廁，頁面下方就會出現該公廁的具體位置和距離，並有導航功能。人們還可點擊頁面右上方的篩選按鈕，通過有無廁紙、是否收費等選項對公廁進行篩選。
「找公廁」頁面還有「共享公廁」功能按鈕，企事業單位可通過平台註冊加入，必填信息為公廁名稱、詳細地址，還有是否為全天開放、是否收費、坐位和蹲位數量等選項。
目前，蘭州公廁雲平台已初步實現快速尋廁功能，今後蘭州還將採取進一步普查公廁信息、為公廁安裝智能硬體等措施不斷完善平台功能。人們也可通過這一平台對公廁數量、環境、分佈等進行評價，評價將作為有關部門管理和建設公廁的重要依據。
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