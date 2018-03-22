關於原油和鐵礦石期貨保稅交割業務增值稅政策的通知北京新浪網 (2018-03-22 14:30)
財稅〔2015〕35號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、國家稅務局：
根據國務院批複精神，現將原油和鐵礦石期貨保稅交割業務有關增值稅政策通知如下：
一、上海國際能源交易中心股份有限公司的會員和客戶通過上海國際能源交易中心股份有限公司交易的原油期貨保稅交割業務，大連商品交易所的會員和客戶通過大連商品交易所交易的鐵礦石期貨保稅交割業務，暫免徵收增值稅。
二、期貨保稅交割的銷售方，在向主管稅務機關申報納稅時，應出具當期期貨保稅交割的書面說明、上海國際能源交易中心股份有限公司或大連商品交易所的交割結算單、保稅倉單等資料。
三、上述期貨交易中實際交割的原油和鐵礦石，如果發生進口或者出口的，統一按照現行貨物進出口稅收政策執行。非保稅貨物發生的期貨實物交割仍按《國家稅務總局關於下發<貨物期貨徵收增值稅具體辦法>的通知》（國稅發〔1994〕244號）的規定執行。
四、本通知自2015年4月1日起執行。
財政部 國家稅務總局
2015年4月8日
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