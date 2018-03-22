南投縣埔里警分局北山派出所落成啟用中廣新聞網 (2018-03-22 14:31)
南投縣警局埔里分局北山派出所新建辦公廳舍今天落成啟用，由縣長林明溱、南投縣警局局長邱寬愉、埔里分局分局長徐章哲及前埔里分局、現任草屯分局分局長潘金葉，共同主持新建廳舍揭牌啟用儀式。
林明溱縣長期勉警方以「治安平穩、交通順暢、服務熱忱」等工作重點，提供民眾貼心的服務，特別是南投縣財政困難，要提撥1千3百多萬元興建廳舍實屬不易，北山派出所啟用後，所有的警察弟兄更應戮力以赴，感恩惜福，加強為民服務，以符縣民的期望。
北山派出所為2樓鋼筋水泥建築，面積達135坪。
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