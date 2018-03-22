港交所李小加：吸引生物科技公司赴港上市天時地利人和北京新浪網 (2018-03-22 14:31)
【港交所李小加：吸引生物科技公司赴港上市天時地利人和】港交所22日舉辦2018香港生物科技峰會，行政總裁李小加說，目前大數據、人工智慧等新科技的出現，推動生物科學技術加速發展，同時中國也與以往變得不一樣，往後會強起來，中國強有力的醫療改革，使監管壁壘消失，這些都會促進人才和資本加速流動。「通常資本不會雪中送炭，所以現在吸引生物科技公司赴香港上市，符合天時地利人和。」
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