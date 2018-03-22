美國將揮301大刀砍中國 台灣受波及程度尚需評估中廣新聞網 (2018-03-22 14:31)
美國總統川普將簽署備忘錄，再度從關稅著手，懲罰中國產品，台灣可能又要遭殃，經濟部長沈榮津回應表示，會隨時掌握項目及範圍，但內容還沒出來，尚無法評估，他建議國內業者應該要加快升級轉型，才能降低外在衝擊。（記者陳儷方）
美國持續對中國進行貿易施壓，對中國啟動301條款，將以制裁方式對中國產品課稅，台灣又要遭受波及。
經濟部長沈榮津表示，經濟部將隨時掌握項目及範圍，再進行影響評估。
沈榮津說，會受影響的台灣廠商，主要有2類，（T）「是在台灣廠商供應給大陸的半成品或零組件，做成產品銷大陸的要注意。台商去大陸投資做成產品或是交給大陸的成品廠或系統廠的，也會影響。」
沈榮津呼籲國內業者，要掌握最新的國際產業發展趨勢，加快升級轉型，才有自主的能力，升級轉型有競爭力後，外面的衝擊就會降低
根據白宮公布的川普行程，川普將在美東時間22日中午，針對中國經濟侵略，簽署備忘錄。美國將對中國祭出301，白宮指出問題核心就是中國在智慧財產權上對美國企業的侵害，除了關稅懲罰中國產品之外，還將對中國在美投資，採取行動。
中廣記者陳儷方台北報導。
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