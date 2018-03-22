2017年4月24日，國務院發文決定，將每年5月10日設立為「中國品牌日」。2017年5月10日，中國商業聯合會、中國企業聯合會在京聯合召開了「首屆中國品牌日座談會」，一百多家企事業機構、服務機構、商協會、新聞媒體參加了會議，在全國引起了較好反響。

為了認真學習習近平總書記「三個轉變」的重要指示，即「推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變」，以及貫徹執行國務院國辦發〔2016〕44號《發揮品牌引領作用推動供需結構升級的意見》等系列文件精神，通過每年5月10日中國品牌日系列宣傳活動，促使企業增強品牌意識，完善品牌體系建設，不斷增強品牌實力，參與國際市場競爭，為祖國經濟建設做出貢獻，中國商業聯合會、新華社主管的《中國名牌》雜誌決定聯合開展2018年中國品牌日系列宣傳活動。

系列活動主要內容：

（一）徵集中國品牌日宣傳用語

2018年3月10日至2018年4月30日

（二）企業徽標大賽

2018年3月11日至2018年10月18日（地點另定）。

（三）企業之歌大賽

2018年3月11日至2018年10月18日（地點另定）。

（四）中國品牌日座談會

2018年5月7日至10日。地點：上海市。

（五）編輯出版《中國品牌史》系列叢書啟動儀式。

座談會結束後分別陸續出版發行。

《中國品牌史》主要架構：

1．國家品牌卷。

2．科技品牌卷。

3．工業品牌卷。

4．農業品牌卷。

5．商業品牌卷。

6．林業品牌卷。

7．文化品牌卷。

8．傳媒品牌卷。

9．影視品牌卷。

10．服務品牌卷等。

每卷分若干冊。