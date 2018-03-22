台北市長柯文哲推動「非營利幼兒園」，今天(22號)出席信義區「信中非營利幼兒幼兒園」揭牌，宣布臺北市「區區有非營利幼兒園」目標達成。(林麗玉報導)



為了減輕家長的育兒負擔，臺北市政策推動增設非營利幼兒園，柯文哲說，臺北市的私立幼兒園空額還有1萬多名，就是因為學費價格太貴，家長不敢送，至於公立幼兒園4點就下課、還有寒暑假，雙薪家長根本無法配合接送。為了解決家長托育問題，北市府政策是廣設非營利幼兒園，不僅更彈性，托育的理念也可以更多元。



柯文哲說，臺北市推動非營利幼兒園，家長的滿意度高達90分，目前臺北市非營利幼兒園的班數已經達119班，收了2千9百49名小朋友，今年將再增加48班級，增加1270名幼兒就讀，到今年底，臺北市的非營利幼兒園家數要達到167班。而這次信義區信中非營利幼兒園揭牌，市府無償提供土地、建物、設施及設備，由財團法人福智文教基金會營運管理，臺北市的托育政策，是要公幼、非營利、私幼比例達到4:3:3。



