北市托育政策 區區有非營利幼兒園達標中廣新聞網 (2018-03-22 14:31)
台北市長柯文哲推動「非營利幼兒園」，今天(22號)出席信義區「信中非營利幼兒幼兒園」揭牌，宣布臺北市「區區有非營利幼兒園」目標達成。(林麗玉報導)
為了減輕家長的育兒負擔，臺北市政策推動增設非營利幼兒園，柯文哲說，臺北市的私立幼兒園空額還有1萬多名，就是因為學費價格太貴，家長不敢送，至於公立幼兒園4點就下課、還有寒暑假，雙薪家長根本無法配合接送。為了解決家長托育問題，北市府政策是廣設非營利幼兒園，不僅更彈性，托育的理念也可以更多元。
柯文哲說，臺北市推動非營利幼兒園，家長的滿意度高達90分，目前臺北市非營利幼兒園的班數已經達119班，收了2千9百49名小朋友，今年將再增加48班級，增加1270名幼兒就讀，到今年底，臺北市的非營利幼兒園家數要達到167班。而這次信義區信中非營利幼兒園揭牌，市府無償提供土地、建物、設施及設備，由財團法人福智文教基金會營運管理，臺北市的托育政策，是要公幼、非營利、私幼比例達到4:3:3。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【DINA JEWELRY蒂娜珠寶】3EX GIA0.46克拉 F VS2 求婚鑽戒(
- 【DIETRICH】生化機械鏤空腕錶-黑x綠指針/46mm(OT-1)
- 【Ralph Lauren】休閒實用側背包(黑648HOB BLK)
- DW Daniel Wellington Dapper 經典咖啡色皮革腕錶-金框/34m
- TOTOMI 簡約日本風格二線舒適獨立筒3.5尺單人床墊
- 海陸饗宴》愛犬專用太平洋燻鮭幼犬無穀配方6kg_送試吃包
- YESON - LUNNA系列筆電拉桿公事包 MG-922-12
- 【BURBERRY】經典大格紋羊毛絲綢披肩/圍巾(駝色)
- Ogival 瑞士愛其華 琺瑯自動機械錶-水藍/37mm
- 韓國NEOFLAM Retro系列 22cm陶瓷不沾湯鍋+陶瓷塗層鍋蓋(EK-
阿姨批評掃墓「人死了這麼久幹嘛要拜」 網友全怒了【NOWnews今日新聞】
骨鬆拖三年未追 就醫已經腰椎骨折【中廣新聞網】
深澳電廠 詹順貴要經濟部說清楚能源政策【中央社】
退善款讓10萬家庭頓失依靠？鄉民PO數據狠打臉傅崐萁【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》