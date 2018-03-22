中山高速公路南下西螺路段，中午發生四部大小車連環追撞事故，造成四人身受輕重傷，被夾擊追撞的自小客車女駕駛和貨櫃車司機兩人傷勢嚴重，一度沒了生命跡象，院方仍不放棄積極搶救、情況危急，車禍原因與責任歸屬待警方調查。



（李河錫報導）



國道三隊員警表示，這起造成四個人輕重傷的重大車禍，是二十二號接近中午時分，發生在中山高南下229.5公里處、也就是靠近西螺服務區的路段，分別有一部大型油罐車，一輛貨櫃車、一部大貨車以及一輛自小客車連環相追撞，所有車輛都嚴重受損，尤其是自小客車被撞得稀巴爛、有如解體，現場是凌亂不堪，車內母女兩人以及大貨櫃車的司機和助手、共四個人身受輕重傷，經警消救難人員動用破壞器材費力搶救下，陸續將傷者趕緊送往雲林和彰化基督教醫院進行急救，其中小自客女駕駛和貨櫃車司機，到院時都已經沒了生命跡象，兩家醫院都持續積極進行搶救，兩人生命還相當垂危



因現場事故車輛占用中、外側車道，又都是大型車，搶救與拖吊困難，造成車流一度嚴重回堵約五公里長；至於車禍發生原因與責任歸屬，則有待國道員警報請檢方進一步相驗調查釐清後，再行究責。



（翻攝：李河錫）



