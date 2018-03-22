看好高價值國際冷鏈物流商機，桃園機場園區打造不斷鏈的國際冷鏈供應鏈平台，桃園機場公司正積極推動國內航空貨運、地勤倉儲等相關業者接受國際航空運輸協會（IATA）相關輔導訓練，以爭取冷鏈認證；未來獲得認證後，可為桃園機場創造更高的轉運價值。



機場公司董事長曾大仁表示，雖然桃園機場貨物多以大宗貿易乾貨為主，溫控貨物比例小，但機場優越的地理位置及航網，很有機會爭取亞洲高價值的冷鏈物流轉運商機，這次推動相關認證輔導訓練，不但提高桃園機場貨運相關員工的專業，也讓桃園機場的航空貨運環境邁向新的里程碑，更展現桃園機場積極打造高端冷鏈物流環境與爭取商機的努力。



