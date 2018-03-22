巴斯夫宣布將提高所有Lupranate TDI產品的價格，漲幅為0.10美元/磅北京新浪網 (2018-03-22 14:32)
巴斯夫宣布將提高所有Lupranate TDI產品的價格，漲幅為0.10美元/磅，自2018年4月15日。
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