台中捷運公司招募95位中高階人員，不用筆試，只要面試，平均月薪5萬多，遭國民黨議會黨團質疑不公平，也扼殺年輕人為台中服務機會。對此，市府交通局表示，捷運綠線是無人駕駛系統，電聯車透過行控中心縝密系統整合控制，這次招募中高階人員，必須具備軌道專業經驗，和一般基層人員不同，因此不筆試，先審查學經歷，再面試，過程公開透明。(寇世菁報導)



國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，日前接到一位去年畢業，用心準備參加台中捷運考試的考生投訴，台中捷運今年招募簡章，處處有玄機，讓他心情跌入絕望深淵。原本去年中捷人員招募，採筆試加面試，他認真準備專業科目，但今年突然變成公開延攬，資格限定，要在同業有3年以上經驗、或在相關領域有5年以上經驗，對剛畢業年輕人來說，簡直欲入無門，政府帶頭歧視沒有經驗的大學畢業生，連畢業三年的年輕人也沒有機會，市長宣稱要照顧年輕人，根本說一套做一套。黨團執行長顏莉敏指出，去年中捷招考先筆試再面試，平均月薪33,962元，今年只要口試，平均月薪卻拉高到50,242 元，考試變簡單，薪資卻暴增，明顯酬庸，難怪年輕人生氣。楊正中議員說，台中捷運公司資本額10億採分年編列，但光106年到109年人事費，達9億2,200萬，先前中捷提出的專案報告的年度財務估算表，台中捷運公司109年資本額10億到位的同時，累計虧損也將達14億8,641萬，虧損金額大於資本額，卻沒有相關因應方案，完全就是無底洞。黨團沈痛呼籲，請林佳龍市長懸崖勒馬，給年輕人公平就業機會。



對此，市府交通局長王義川表示，捷運綠線是無人駕駛系統，這次招募95位中高階人員，必須具備軌道專業經驗，包括北高及高鐵等專業人才都歡迎，和一般基層人員不同。因此甄選不筆試，先審查學經歷，再進行面試，選出最適合人才，過程公開透明。另外，五、六月，則進行另一波基層人員招募，歡迎更多台中子弟返鄉服務。



