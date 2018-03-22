（中央社記者黃雅娟台北22日電）台灣推動新南向政策有成！經濟部長沈榮津今天表示，台印雙邊貿易金額2017年達80億美元（約新台幣2328億元），年增率達15%，印尼是台灣新南向政策非常重要的夥伴。



根據經濟部國際貿易局資料指出，印尼為台灣第14大貿易國，出口值約為32億美元、進口值約為49億元，貿易比重占1.4%。去年台灣首度進軍新南向國家，於印尼舉辦形象展，3月底將2度前進印尼。



「印尼精讚週」今天開幕，沈榮津今天於活動致詞時指出，台灣跟印尼2017年雙邊貿易金額約80億美元，年增15%，台灣對印尼直接投資則年增266%，印尼已經是台灣新南向政策非常重要的夥伴。



台灣的新南向政策已經逐漸展現豐碩成果，沈榮津指出，去年召開的台印產業高峰論壇，簽署6項合作意向書；台船也成功輔導印尼提升造船技術，力麗集團更投資5000萬美元，在印尼萬隆興建染整廠，生產服飾用等布料。



沈榮津提到，去年首次在印尼舉辦的形象展，成功促進將近2億美元的商機，產業合作達184案例，而在清真產業合作，也相當成功。經由福爾摩沙技術中心，台灣也協助印尼培訓工具機人才，並提升工具機產業的水準跟發展。



沈榮津指出，透過印尼精讚週的活動，藉由展覽跟相關活動，促進台灣跟印尼經濟文化交流，而台灣也將在29至31日於印尼的雅加達會議中心，再次舉行台灣形象展，促進雙方媒合商機。（編輯：鄭雪文）1070322