3月22日，四大AMC之一的中國華融資產管理股份有限公司（簡稱「中國華融」）在香港舉行業績發佈會。中國華融董事長賴小民在現場表示，華融是唯一申請A股上市的AMC，回歸A股上市是華融2018年的既定目標。

賴小民說，中國華融的資本充足率在2016年是12.86%，2017年為13.06%，華融資本充足率雖然低於同業，但補充資本的工具箱有很多工具，如正在向銀監會申請優先股發行，向證監會申請A股上市等，這會讓華融的資本充足率會大幅提升。

「今年或明年，華融要做完優先股發行和A股上市。證監會正在審核相關材料，希望2018年實現華融A股（上市），」賴小民說，華融接下來會加大力度縮表，盤活現有存量，節約資本，做輕資本運營。

賴小民說，中國華融正在打造債券型資產管理公司。資管公司沒有負債業務，依靠借款和發債。接下來仍會繼續向監管部門申請發債。2018年境內發債繼續啟動，境外發債也已啟動。發改委已批複華融65億美元債券額度，計劃4月、5月在香港發行債券。

對於房地產業務，賴小民說，去年房地產行業經歷史上最嚴調控。目前，華融正在降低房地產比例，調整房地產結構，這是下一步業務調整的重點。房地產業務佔比已經大幅下降，距離監管目標也很接近。今年上半年，已經要求境內外子公司對房地產不做新增業務，明年華融對房地產貸款回歸到正常業務要求。

對於不良資產市場，他認為，目前已經進入不良企穩的穩定期，不良穩中有緩。四大AMC每年收購不良資產包約在5500億元-6500億元，華融連續三年收購量在50%以上。未來不良市場預計保持平穩，去年末關注類貸款餘額達3.41萬億元，可能有部分遷徙，假設有20%-30%的遷徙，會新增7000億元-10000億元的不良資產市場，會緊緊盯住這塊市場。