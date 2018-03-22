經濟日報-中國經濟網3月22日訊 記者從國機集團獲悉，近日，國機集團所屬國機重工、中國建設兩家企業均簽署了伊朗鐵路項目，兩項目金額超過100億人民幣。兩項目的簽約也標誌著中國工程承包「走出去」在伊朗市場取得了重要突破，是踐行「一帶一路」倡議所取得的又一成果，對於加強伊朗城市基礎設施建設及其經濟和社會發展具有非常重要的意義。

國機重工與伊朗簽署了德黑蘭-哈馬丹-薩南達季（T-H-S）鐵路改擴建項目合同，項目工期4年，項目金額53.49億元人民幣。T-H-S鐵路改擴建項目全長約470公里，國機重工作為總承包商，將為該項目提供設計、供貨和施工（EPC）服務。該項目是伊朗交通部三條重點優先鐵路項目之一，項目建成后，將極大地緩解伊朗西部地區交通運力問題，對伊朗社會和民生具有重大意義。

國機集團所屬中國建設本次簽約的是伊朗設拉子至布希爾鐵路項目，鐵路總長250公里，合同工期4年，項目金額約50億人民幣。設拉子至布希爾鐵路對於伊朗來說意義重大，布希爾港作為伊朗的第二大港口，一直以來沒有鐵路與其相連接，該項目的實施將徹底改變這種歷史。設拉子至布希爾鐵路通道貫通后，將極大地方便伊朗西部地區貨物的進出海港，給布希爾港帶來新的活力，同時也能極大促進伊朗西部地區經濟發展。該項目是伊朗道路和城市發展部的重點優先工程。根據預估，設拉子至布希爾鐵路線每年載客量可達100萬人次以上，載貨量可達1200萬噸以上。