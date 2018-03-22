又一家美國公司停止銷售華為手機 華為回應：充分理解並尊重其選擇

繼AT&T之後，又一家美國公司宣布停止銷售華為手機，華為方面回應稱，對此行為表示充分理解並尊重其選擇。

今日（3月22日）路透報導援引知情人士稱，美國電子產品零售商百思買（Best Buy）「出於安全因素考慮」，已經停止銷售華為智能手機。

騰訊一線午間報導援引華為回應稱，華為非常重視與所有合作夥伴的關係，充分理解並尊重其選擇。「鑒於商業保密要求，我們不方便披露雙方合作的具體細節。」

華為在回應中進一步指出，

華為目前在美國通過多家領先的零售商銷售產品，我們在美國銷售的產品不僅達到了安全、隱私和工程等方面的業界最高標準，也通過了美國聯邦通信委員會（FCC）的認證。

截止目前，全球TOP 50運營商中的46家在銷售和使用華為產品，全球170餘個國家的企業用戶和消費者也都在放心地使用華為產品。我們同樣希望能夠獲得美國消費者的信任，併為他們提供便捷的購買服務。

另外，華為在美國亞馬遜平台上的產品目前還在正常銷售。

今年1月曾有報導稱，AT&T已經與華為簽約，華為藉此進軍美國市場，但就在市場以為華為會在CES消費電子展上公佈合作產品時，AT&T在最後一刻取消了這一合作計劃。

當時有知情人士表示，「出於國家安全考慮」，有美國國會議員敦促AT&T終止與華為的一切商業往來。AT&T是美國第二大移動運營商。

華為在美國引發的安全擔憂由來已久。2012年，美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）發佈了一份報告，指責華為及其中國同行中興通訊（ZTE）製造了對美國國家安全構成威脅的電信設備，並禁止美國公司購買其設備。當時，該委員會強調，該報告沒有提及智能手機。

新華社2月7日報導《美國一再「封殺」中國企業，談何「公平貿易」？》指出，

一邊是中國市場歡迎蘋果手機在華銷售，一邊是美國市場禁止華為手機赴美銷售；同樣是銷售手機，一個是裝有「美國芯」的蘋果手機可以進入中國千家萬戶，一個是裝有「中國芯」的華為手機不能越過美國雷池半步。

二者反差之大，明眼人一看便知，誰在設置貿易壁壘。