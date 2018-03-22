【受國際鈷價及原料價格上漲影響，鈷產品全線上漲】據百川資訊，碳酸鈷價格今日上漲7.63%，金屬鈷上漲5.51%，氯化鈷上漲4.84%，四氧化三鈷上漲4.3%，鈷酸鋰上漲4.3%。受剛果金對鈷礦稅收調整的影響，MB鈷價繼續大幅上調。