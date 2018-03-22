新華社香港3月22日電（記者周雪婷、顏昊）《破冰：上海土地批租親歷者說》（以下簡稱《破冰》）一書21日在香港舉行新書首發儀式。上海市土地制度改革的親歷者和參與者共聚一堂，回顧土地制度改革歷程，呼籲進一步凝心聚力、深化改革。

1988年3月，上海市人民政府召開新聞發佈會，對外宣布有償轉讓上海虹橋經濟技術開發區第26號地塊的土地使用權，後來在香港專業人士的幫助下，在上海和香港同時發放標書並於當年成功批租。

為紀念改革開放40周年、上海土地使用制度改革30周年，中共上海市委黨史研究室編纂了《破冰》一書。此書以口述歷史的方式，採訪了當年參與上海市第一塊批租土地的市政府有關人員及香港專業人士。

全國政協副主席梁振英是當年第一批參與上海市土地制度改革的香港專業人士之一。他在儀式上表示，當年的一群香港專業人士以自己的知識和能力貢獻國家現代化，為國家和人民更美好的明天奉獻了自己的一份力量。

土地測量師出身的梁振英說：「我們做這件事，首先是秉承著一股愛國奉獻精神。香港是國家的一部分，都是中國人。從始至終，我都很希望為國家貢獻力量。當年盡了一些綿薄之力，現在也真正地發揮了作用，回頭看，還是很自豪的。」

梁振英表示，香港要秉持過去40年的精神，繼續貢獻香港所長，融入國家發展大局；年青一代的香港人要把無私奉獻國家的精神發揚光大，和全國人民一道努力建設富強、民主、文明、和諧、美麗的現代化中國。

香港測量師學會創會會長簡福飴也是當年上海土地制度改革的香港參與者之一。簡福飴在發佈會上表示，上海市政府在實施改革前做了充分、縝密的研究工作，他們的探索精神和兢兢業業的工作態度十分值得學習；《破冰》一書也對未來內地房地產行業的深化改革具有借鑒意義。

《破冰》常務顧問、曾擔任上海市土地批租辦副主任的王安德表示，上海市土地租批制度的建立，內地土地與住房制度的改革，香港專業人士功不可沒。他用「學習、借鑒、幫助、參與」形容當時滬港交流而帶動的土地制度改革。王安德希望滬港兩地未來可以進一步加強交流合作，為國家的改革發展做得更好。

香港促進現代化專業人士協會會長鄧家發表示，希望將來有越來越多的香港學生像當年的專業人士一樣，為祖國發展貢獻自身力量，成為愛國愛港的主人翁。