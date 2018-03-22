新華社濟南３月２２日電（記者席敏、邵琨）漆黑一片的小麥地里，３架無人機帶著３０升農藥，在田地里來回巡弋。旁邊田埂上，「機長」曲建強迅速準備好備用電池和藥水，等著無人機自動返回。

這是最近發生在山東鄒平縣小麥地里的一幕。山東是我國小麥主產區之一，眼下正值小麥返青時節。記者在山東多地農村看到，無人機、機器人、大型指針式噴灌機等「黑科技」裝備正在田間地頭閃現身影。

今年２７歲的曲建強是山東誠豐農化科技有限公司的一名「老機長」，除了操控無人機打葯外，他還掌管著公司一台遙控機器人，一次能打２００斤葯。最近，曲建強和同事們正不分晝夜地為周邊農戶的麥地打葯。「有導航系統，無人機晚上也能作業，訂單很多，有點忙不過來了。」

在鄒平縣長山鎮的一片麥田裡，３００米長的指針型噴灌設備正在作業。它以抽水泵為圓心，以３００米為半徑，將麥田裡６個機井的水通過小水管噴洒出來，３６個小時能澆灌近５００畝地。

操作這台設備的永豐農民專業合作社理事長王雷說，用它自動澆灌小麥地，合作社的４０００畝地只需１２天就全部澆灌完畢。這期間只需要６人操控，平均澆１畝地成本不到２０元，比傳統澆灌方式大幅節省了成本。

不僅是科技含量高的裝備在山東春耕現場得到運用，一些大數據軟體也成為指導春耕生產的好幫手。山東元瑞農業科技有限公司員工的手機上，都有一款軟體，能夠清晰顯示當前公司各宗小麥地里的溫度、濕度、氣壓、風力等各項數據。

公司副總經理宋明波說，根據這些實時傳輸的信息，能夠隨時調度人員進行相關作業。「通過對小麥苗情的數據監測，便於大面積的田地管理，能足不出戶地精準指導生產。」

鄒平縣農業部門一位負責人說，當前農業種植中的科技含量越來越高，過去大量人員在田地間勞作的場景已逐漸消失。有了高科技的幫助，農業生產不僅勞動強度降低，產量也越來越穩定。