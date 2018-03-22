聯合國機構譴責阿富汗發生的自殺式襲擊事件北京新浪網 (2018-03-22 14:38)
新華社喀布爾３月２２日電（記者代賀 蔣超）聯合國駐阿富汗援助團（聯阿援助團）２１日發表聲明，譴責極端組織在諾魯孜節（波斯歷新年）之際在首都喀布爾製造自殺式爆炸襲擊事件。
聲明援引聯阿援助團負責人山本忠通的話說，此次襲擊事件發生在喀布爾平民密集地區，大量民眾當時聚集事發地慶祝新年。襲擊行為毫無道理可言，涉案人員必須接受法律審判。
山本忠通同時向遇難者家屬表示哀悼，並再次敦促阿富汗衝突各方遵守國際人道法，履行相應人道義務。
喀布爾第三警區靠近喀布爾大學一處集市２１日發生自殺式爆炸襲擊。阿公共衛生部發言人向媒體證實，襲擊造成至少３３人死亡、６５人受傷。極端組織「伊斯蘭國」宣稱製造了此次襲擊事件。
新華社記者從中國駐阿富汗大使館了解到，此次襲擊事件尚無中國公民傷亡報告。使館提醒在阿中國公民高度重視安全風險，加強安全防範，減少不必要外出。
在阿富汗，重大節日慶祝活動場所通常易成為武裝分子襲擊的目標。鑒於當前形勢，喀布爾警方已加強在喀布爾各主要路段的安檢、抽查等防範性工作。
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