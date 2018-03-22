【京東集團副總裁裴健：京東真正有區塊鏈業務需求】3月22日，京東集團副總裁，大數據平台與產品研發部負責人裴健表示，京東真正有區塊鏈的業務需求，如動產評估、交易清結算、二手買賣、商品一致性、資質備案、供應鏈追溯、慈善公益、合同防偽、電子發票以及開放API。（36氪）