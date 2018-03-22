新華社鄭州３月２２日電（記者林嵬、孫清清）時下正值春耕，「９０后」青年王超運在河南省遂平縣四處遙控植保無人機幫種糧大戶打葯，他有個時髦的稱謂：「綠領」創客。

王超運是河南省寧陵縣人，高中畢業干過物流、做過銷售，去年他到遂平縣加入河南省八佰家農業服務專業合作社，花１１萬元購買了２台無人機，從事無人機植保。

「綠領不同於城市白領、藍領，我們是從事現代農業的新型農民。」王超運說。

河南省八佰家農業服務專業合作社理事長周建民介紹，２０１７年以來，通過該合作社共銷售無人機１３０架，其中近１００架銷售給了像王超運這樣的「９０后」創業青年，農業正成為青年創業者的熱土。

今年，周建民通過公開招標接到２０多萬畝小麥春季植保訂單，而這些訂單１０天內將全部由從事無人機植保的青年創業者完成。

「植保是大田農業機械化最後的『死角』，過去手動噴霧器，噴洒１畝小麥要２０分鐘，現在無人機植保，１分鐘輕鬆搞定。」王超運說。

周建民１９９７年大學畢業后辦過工廠、搞過運輸，由於看到農業中巨大的服務業空間便毅然轉行。從農資直銷平台做起，通過運用「互聯網＋」，快速發展為農業綜合服務商。

除了農業服務領域，特色種植、休閑觀光農業正被越來越多「綠領」創客「深耕」。

在河南省平輿縣辛店鄉韓坡村，４６歲的郭文剛回鄉創業，種起了中藥材，利用生長周期不同，發展藥材套種、麥葯套種，「麥田變葯田」，１畝收入５０００元左右。

「現代農業講求水、土、氣」。郭文剛放棄北京食材配送的生意，２０１５年回到韓坡村流轉土地，同時做了兩件事：一是治土，機械深耕，施有機肥，恢復地力；二是改水，清理耕地周邊溝渠垃圾，保護水源。

「韓坡村儘管空氣好，但農田溝渠卻是垃圾場，耕地因施用化肥，破壞了土壤結構。要想發展綠色農業，要先從改良水、土、氣入手。」郭文剛說。

目前，郭文剛已流轉耕地１６００畝，在水、土改良等方面已投資５００多萬元。

「市場需要啥種啥，我是村裡第一個『吃螃蟹』種中藥材的，現在帶動１０多戶村民、２００多畝耕地搞特色種植。」郭文剛說。

據平輿縣農業技術協會會長賈高鋒介紹，３年來，回到平輿縣從事新型農業經營的「綠領」創客就有１００多人，從事特色種植、農副產品加工、休閑觀光農業等。

談起未來，王超運看著空中作業的無人機自信地說：「『綠領』未來一定能在農村廣闊天地大有作為。」