新浪美股訊 日期:22日消息，瑞士信貸認為，中國和美國這兩個全球最大兩個經濟體正主導人工智慧領域的研究和發展，在這場世紀競賽中，最終的獲勝者可能是中國。

瑞士信貸大中華區私人銀行副主席陶冬表示，這一預測很大程度上基於一個原因：中國缺少數據保護方面的嚴格法律，而這給了企業很大的自由來發展他們的技術。

根據英國牛津大學的一份報告，目前，中國在AI開發的幾乎每個領域都落後於美國，包括硬體、研究和演算法，以及工業商業化，只有大數據除外。

陶冬在香港舉辦的瑞信亞洲投資大會上對記者表示：「我不是說中國企業比美國企業更優秀，我不是說中國工程師比美國工程師更好。使中國在AI和大數據方面做大的是：中國沒有保護數據隱私的嚴格法律。」

他補充稱：「微信每天要處理70億張照片，這是一個巨大的、龐大的數據資源。他們將在圖像識別方面擁有優勢。」

但陶冬表示，中國將會在某個時候推出嚴格的數據隱私法律。對於當局來說，在保護用戶隱私和不損害該行業增長之間尋找平衡將是一個挑戰。