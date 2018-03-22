隆基機械：人民幣升值對公司出口業務會造成一定匯兌損失。公司將積極地採取應對措施以北京新浪網 (2018-03-22 14:39)
隆基機械：人民幣升值對公司出口業務會造成一定匯兌損失。公司將積極地採取應對措施以減少人民幣升值帶來的匯兌損失。 （深交所互動易）
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