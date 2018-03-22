？ ？以《怪物獵人世界》為主題的餐廳「怪獵酒場」明日就要正式營業了，日前該餐廳提前開啟了體驗，《Fami通》的記者來拜訪了這家怪獵餐廳，一起來感受一下吧。

？ ？製作人辻本良三也來到了餐廳現場，手上戴的是殘滅之爪。

？ ？店內無處不在的《怪物獵人》主題裝飾，牆上的各色武器讓人忍不住想搬回家。

？ ？藝人涼本奈緒在現場為大家服務，身上穿的受付娘衣服是店員的標配服裝喲~

？ ？各色美食當然是餐廳的重點了，光看食物，你能把它們和遊戲裡的名字對應起來嗎？

？ ？還有一些限定周邊：

？ ？相信獵人們已經蠢蠢欲動了吧~有機會去日本的玩家可以在去餐廳前，先在官網查看相關細節。