任天堂開放世界冒險大作《(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》分別獲得了GDCA最佳遊戲音效獎、GDCA最佳遊戲設計獎和最重磅的GDCA年度遊戲獎!《塞爾達傳說:荒野之息》是一款偉大的遊戲,它為全世界遊戲製作者製作開放世界遊戲提供了嶄新的思路,可以說是一款具有開創性的遊戲!

此外,復古卡通風格動作遊戲《茶杯頭》也收穫了兩個獎項:GDCA最佳原創新作獎和GDCA最佳視覺藝術獎。我們在此恭喜它!

2018 GDC遊戲開發者大會詳細獲獎名單:

GDCA最佳原創新作獎:《茶杯頭(Cuphead)》

GDCA最佳手機遊戲獎:《畫中世界(Gorogoa)》

GDCA最佳劇情敘述獎:《艾迪芬奇的記憶(What Remains of Edith Finch)》

GDCA最佳遊戲技術獎:《地平線:黎明時分(Horizon: Zero Dawn)》

GDCA最佳遊戲音效獎:《塞爾達傳說:荒野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》

GDCA最佳視覺藝術獎:《茶杯頭(Cuphead)》

GDCA最佳遊戲設計獎:《塞爾達傳說:荒野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》

GDCA最佳VR/AR遊戲獎:《超勁爆VR(Superhot VR)》

GDCA玩家大獎:《尼爾:機械紀元(NieR: Automata)》

GDCA最佳創新獎:《畫中世界(Gorogoa)》

GDCA年度遊戲獎:《塞爾達傳說:荒野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》

遊戲開發者大會(Game Developers Conference,簡稱GDC)是全球遊戲產業最具規模、最具權威的專業盛會,每年都有數萬名遊戲開發者參加大會,併為世界各地的遊戲開發商、發行商、工作室和獨立開發者們提供了零距離溝通、交流、互動和招募的機會。