2018 GDC遊戲開發者大會獲獎名單出爐！塞爾達再捧桂冠北京新浪網 (2018-03-22 14:33)
任天堂開放世界冒險大作《(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》分別獲得了GDCA最佳遊戲音效獎、GDCA最佳遊戲設計獎和最重磅的GDCA年度遊戲獎！《塞爾達傳說：荒野之息》是一款偉大的遊戲，它為全世界遊戲製作者製作開放世界遊戲提供了嶄新的思路，可以說是一款具有開創性的遊戲！
此外，復古卡通風格動作遊戲《茶杯頭》也收穫了兩個獎項：GDCA最佳原創新作獎和GDCA最佳視覺藝術獎。我們在此恭喜它！
2018 GDC遊戲開發者大會詳細獲獎名單：
GDCA最佳原創新作獎：《茶杯頭(Cuphead)》
GDCA最佳手機遊戲獎：《畫中世界(Gorogoa)》
GDCA最佳劇情敘述獎：《艾迪芬奇的記憶(What Remains of Edith Finch)》
GDCA最佳遊戲技術獎：《地平線：黎明時分(Horizon: Zero Dawn)》
GDCA最佳遊戲音效獎：《塞爾達傳說：荒野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》
GDCA最佳視覺藝術獎：《茶杯頭(Cuphead)》
GDCA最佳遊戲設計獎：《塞爾達傳說：荒野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》
GDCA最佳VR/AR遊戲獎：《超勁爆VR(Superhot VR)》
GDCA玩家大獎：《尼爾：機械紀元(NieR: Automata)》
GDCA最佳創新獎：《畫中世界(Gorogoa)》
GDCA年度遊戲獎：《塞爾達傳說：荒野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》
遊戲開發者大會（Game Developers Conference，簡稱GDC）是全球遊戲產業最具規模、最具權威的專業盛會，每年都有數萬名遊戲開發者參加大會，併為世界各地的遊戲開發商、發行商、工作室和獨立開發者們提供了零距離溝通、交流、互動和招募的機會。
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