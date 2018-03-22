好萊塢科幻動作巨制《環太平洋：雷霆再起》將於3月23日上映，目前放出了拳擊手的預告，史上最激萌小機甲驚艷亮相。它不僅是由單人駕駛，還有球型躲避技能，「一秒鐘變球」的技能酷炫至極，與巨型機甲的「最萌身高差」更是逗翻眾人。

【遊俠網】《環太平洋2》曝拳擊手預告

在全新發佈的拳擊手預告中，史上最激萌機甲拳擊手閃亮登場。不同於復讎流浪者、鳳凰游擊士、英勇保護者和軍刀雅典娜等身高7、80米的巨型機甲，拳擊手12.07米的「迷你」身材在一眾機甲面前格外出挑，再加上圓滾滾的激萌外表，絕對堪稱機甲界的「萌面擔當」。

拳擊手由15歲的機甲駕駛學員阿瑪拉親手打造，她從洛杉磯的廢料堆填場中找來廢銅舊鐵和各類科技廢料，組裝出了拳擊手。它的軀體上有報廢的機甲殘肢、汽車外殼、重型機械等各種與眾不同的元素，讓人印象深刻。

雖然拳擊手個頭小，外表也很殘破，但它卻有著讓人驚艷的天才設計。如用陀螺儀驅動的操作室能確保駕駛員永遠保持水平位置；在逃離形態可以靈活變身為276噸重的大鐵球，這在機甲界可是獨一無二的的殺手鐧，它能讓拳擊手迅速從任何對手的襠下「滾」離，盡顯趣味性和實用性。

機甲大戰怪獸激烈交鋒