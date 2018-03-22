《環太平洋2》拳擊手預告 史上最激萌小機甲驚艷亮相北京新浪網 (2018-03-22 14:35)
好萊塢科幻動作巨制《環太平洋：雷霆再起》將於3月23日上映，目前放出了拳擊手的預告，史上最激萌小機甲驚艷亮相。它不僅是由單人駕駛，還有球型躲避技能，「一秒鐘變球」的技能酷炫至極，與巨型機甲的「最萌身高差」更是逗翻眾人。
【遊俠網】《環太平洋2》曝拳擊手預告
在全新發佈的拳擊手預告中，史上最激萌機甲拳擊手閃亮登場。不同於復讎流浪者、鳳凰游擊士、英勇保護者和軍刀雅典娜等身高7、80米的巨型機甲，拳擊手12.07米的「迷你」身材在一眾機甲面前格外出挑，再加上圓滾滾的激萌外表，絕對堪稱機甲界的「萌面擔當」。
拳擊手由15歲的機甲駕駛學員阿瑪拉親手打造，她從洛杉磯的廢料堆填場中找來廢銅舊鐵和各類科技廢料，組裝出了拳擊手。它的軀體上有報廢的機甲殘肢、汽車外殼、重型機械等各種與眾不同的元素，讓人印象深刻。
雖然拳擊手個頭小，外表也很殘破，但它卻有著讓人驚艷的天才設計。如用陀螺儀驅動的操作室能確保駕駛員永遠保持水平位置；在逃離形態可以靈活變身為276噸重的大鐵球，這在機甲界可是獨一無二的的殺手鐧，它能讓拳擊手迅速從任何對手的襠下「滾」離，盡顯趣味性和實用性。
機甲大戰怪獸激烈交鋒
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
彈力 瑜珈墊．瑜珈墊 5mm．eva 瑜珈墊．瑜珈墊外袋．瑜珈墊 PER．折疊 瑜珈墊．加厚 瑜珈墊．Syoung 瑜珈墊．Hill 瑜珈墊．瑜珈墊 10．2入 瑜珈墊．L R 瑜珈墊．瑜珈墊 PVC．nike 瑜珈墊．VOSUN 瑜珈墊．收納 瑜珈墊．SPORT 瑜珈墊．NBR 環保瑜珈墊．瑜珈墊 3mm．瑜珈墊 nike．瑜珈墊巾．瑜珈墊 10mm．瑜珈墊束帶．8mm 瑜珈墊．6mm 瑜珈墊．per 瑜珈墊．pvc 瑜珈墊．環保瑜珈墊．單人 瑜珈墊．mizuno 瑜珈墊
Edge瀏覽器已經支持iPad和安卓平板 你會用嗎【北京新浪網】
看兩小時搭積木可行？最期待的遊戲改編電影TOP10【北京新浪網】
Waymo與捷豹合作 兩萬捷豹電動汽車加入無人駕駛車隊【北京新浪網】
《無冬之夜：增強版》steam今日發售 4K畫面再現經典【北京新浪網】
游知有味：育碧眼中《刺客信條：大革命》"功過得失"【北京新浪網】