日前，萬代南夢宮美國官方分享了一組《龍珠格鬥Z（Dragon Ball Fighter Z）》新DLC史詩級遊戲截圖，一起來看看吧！

萬代南夢宮美國推特：想要《龍珠格鬥Z》DLC史詩級畫面的證據嗎？下面一起看看這些全新截圖！

圖中DLC新人物有傳說中的超級賽亞人布羅利和悟空的父親巴達克，場景表現非常震撼，悟空和布羅利在宇宙中針鋒相對，大戰一觸即發。悟空父親巴達克施放氣功波的畫面也非常酷炫，看起來很像螺旋丸。

《龍珠格鬥Z》DLC將於3月28日發售，敬請期待。

高清大圖：

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