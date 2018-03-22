新的一波爆衣襲來《火焰紋章無雙》追加DLC情報公開北京新浪網 (2018-03-22 14:35)
在最新一期fami通雜誌里公開了3DS/switch平台遊戲《火焰紋章無雙（Fire Emblem Warriors）》有關追加包的相關內容。讓我們來了解一下具體內容吧！
追加包購入后，就會在歷史模式里追加3個追加地圖。完成這些任務后，就可以獲得全新的角色服裝。另外，追加包使用后，《火焰紋章：覺醒》的角色們就會爆衣了！！
免費更新情報
和追加包同一時間登場的免費更新追加要素也登場了。
變更點
地獄的祝福：接下來的戰鬥敵方全員等級變成150。
軍師的祝福：接下來的戰鬥變成軍師模式。
等級回檔：角色的等級回到1取而代之的是素材入手。
武器特性（神格之器）：除了武器的攻擊力提升到最高以外，相同武器帶有特攻的話，就會抵消效果。
追加角色
奧利比艾
使用反手持劍進行戰鬥的女孩。技能「疾風迅雷」在把強敵打倒后可以回復無雙和覺醒槽。
伍德
會給自己的攻擊賦予必殺技名的劍士。擁有力量和魔力沒有什麼差距的情況下增加攻擊力的技能「均衡之力的共鳴」。
莎麗亞
貝雷吉亞的咒術師。擁有裝備后不斷減少HP強化攻擊力的技能「破滅的契約」。
更多相關資訊請關注：火焰紋章無雙專題
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