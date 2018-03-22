隔壁的島國同學開始放春假啦。世嘉公司今天宣布，旗下多款人氣大作打折的「春季超世嘉祭典」大優惠開啟！本次活動將從3月22日開始，4月4日結束。最大折扣到73%，一起來看看吧。

本次「春季超世嘉祭典」打折的遊戲主要有《如龍：極2》，《如龍 6 命之詩》，《初音未來VRAll Stage Pack 》，《初音未來-Project DIVA- X HD 》等。除《如龍：極2》外都有百分之20以上的打折力度。

感興趣的玩家可以去世嘉的PlayStation Store購買體驗一下。