日本「春季超世嘉祭典」開啟 世嘉多款大作大幅打折北京新浪網 (2018-03-22 14:35)
隔壁的島國同學開始放春假啦。世嘉公司今天宣布，旗下多款人氣大作打折的「春季超世嘉祭典」大優惠開啟！本次活動將從3月22日開始，4月4日結束。最大折扣到73%，一起來看看吧。
本次「春季超世嘉祭典」打折的遊戲主要有《如龍：極2》，《如龍 6 命之詩》，《初音未來VRAll Stage Pack 》，《初音未來-Project DIVA- X HD 》等。除《如龍：極2》外都有百分之20以上的打折力度。
感興趣的玩家可以去世嘉的PlayStation Store購買體驗一下。
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