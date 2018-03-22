在經過了一系列大作的洗禮之後，國行PS4近日又迎來一波有趣的小遊戲，其中就包括3月22日上線的《小三角大英雄》和3月23日推出的PSVR專用遊戲《牧場星球》。這兩款遊戲的售價均不足百元，就遊戲內容來說各自有著獨特的魅力，並且兩個都可以單機多人遊玩，特別適合家庭或朋友間的娛樂。如果你正在尋找這樣的遊戲，那麼就看看接下來的介紹吧。

《小三角大英雄》是一款頗有挑戰性的平台跳躍動作遊戲，玩家操控的是一個極具特色的三角形狀小人。遊戲的操作也十分簡單，就是左右移動和跳躍，主角沒有任何主動攻擊的手段，只能靠踩踏怪物的頭頂進行擊殺。值得稱道的是，本作的操作手感一流，節奏流暢，並且遊戲非常貼心地設計了一旦中途死亡就會原地讀檔重來，沒有重複拖沓的感覺。

本作有3個大關卡共計36個小關，每一個大關都擁自己獨特的機關陷阱，非常考驗玩家的思考和操作水平。作為增加遊戲耐玩度的隱藏內容和收集要素在本作中也為數不少，在任何一個意想不到的地方你都可能會發現隱藏內容，數量之多讓你驚喜連連。並且這些隱藏的東西並非只是地點隱蔽，有時候明明看著近在眼前，卻又被重重機關阻擋，增加了尋寶的樂趣。

別看本作體量不大，但豐富的模式毫不含糊，除了關卡流程外，《小三角大英雄》還有滿足高手需求的挑戰模式，要求玩家一口氣擊敗所有BOSS，並且記錄玩家的通關時間用以爭奪排行榜上的名次。另外在多人遊戲的部分，本作有對戰和合作兩種選擇，可以讓最多四位玩家一起遊玩。其中對戰模式是多人大亂鬥，在特定地圖中利用機關或者憑藉自己的身手將對手一一踩扁。而合作模式就是在原來流程通關的過程中加入多名夥伴的幫助，大家一起攜手通關。

《小三角大冒險》作為一款國產橫版動作遊戲給了玩家諸多驚喜，舒適的操作、豐富的隱藏要素和多人遊戲的歡樂，讓這款作品非常值得作為家庭娛樂的選擇。特別是PS4非常方便的多手柄匹配功能，可以把遊戲的樂趣很容易地分享給家人和朋友。

《牧場星球》是個非常簡單但又充滿樂趣的作品，官方定義其為全球首個WRG VR遊戲，也就是角力型競技遊戲，光聽名字你可能無法想像這個遊戲的內容究竟是什麼，以下咱們慢慢為其揭開面紗。

本作的玩法在遊戲中絕對創新，可謂前無古人，但在現實中所借鑒的運動則人所共知，那就是拔河。遊戲中，玩家雙方需要通過角力來搶奪同一隻小動物，搶奪小動物成功者即可獲得最終勝利。聽起來是不是很簡單？但是不是又會覺得有些乏味？不就是類似於拔河的東西嗎？這有什麼意思呢？但你想一下，你的對手不是電腦，而是另一名玩家，對抗中不僅僅靠搖晃MOVE控制器或手柄來增加拉力，同時還有一些有著特定功能的道具可以使用，並且爭奪的動物體型大小不一，所獲得的獎勵也不同，讓比賽充滿了對抗的激烈和策略使用的講究。