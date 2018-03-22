國產遊戲《幻想三國志5（Fantasia Sango 5）》將於4月25日正式上線，遊戲實體版已經在本月16日正式開放預售，作為今年國產遊戲的第一部大作，各位「幻三」粉絲期待了近十年的作品，《幻想三國志》實體版收藏周邊一直被玩家們所關注，預售前官方對於周邊實行了極為嚴密的保密措施，但在預售開啟之後，官方就揭開了這些周邊的神秘面紗。即早些時候的「諸葛亮Q版手辦」之後。今天官方又公佈了「幻五」標準版周邊——《幻想三國志》歷代繪本以及標準版預售特典「角色大徽章」。

《幻想三國志》歷代繪本

《幻想三國志5》作為「幻三」系列的正統續作，將繼承了歷代「幻三」的世界觀及故事劇情線，今年又是「幻想三國志」系列誕生15周年，「歷代繪本」中將會包含歷代《幻想三國志》的各類珍貴資料。

《幻想三國志5》角色大徽章

此次《幻想三國志5》角色大徽章將會作為預售特典（隨機兩枚）回饋預購標準版的玩家，並且在豪華版中也將附送兩枚徽章。

關於《幻想三國志5》

《幻想三國志5》是有鳳凰遊戲與台灣宇峻奧汀共同研發的一款單機RPG遊戲，是《幻想三國志》系列的最新單機作品，故事將發生在比前四代都更為靠後的三國時代後期，在五代的故事中，曹操、劉備都已經駕崩，玩家所熟知的魏蜀吳三名國君僅余孫權在位。不過此時北方曹丕已經登基，以司馬懿為左右手積極擴張勢力；西南劉禪也已在諸葛亮的輔佐下即位。在這樣的三國新氣象中，本代遊戲的主角，已經悄悄現身在蜀漢西南邊陲的一座小村莊里……

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