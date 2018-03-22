《殺手6》推出限時免費版 下載即可永久獲得遊戲第二章！北京新浪網 (2018-03-22 14:35)
之前按章節發售的《殺手6（Hitman）》，現已推出了一個免費版本「春季包版（Spring Pack）」，其中主要包含了遊戲中第二章，設定在義大利城鎮薩皮恩扎（Sapienza）的相關內容。這也就意味著遊戲的這一章節已完全免費。
【遊俠網】《殺手6》第二章預告
《殺手6》主要包含6個章節，早在去年12月，開發商IO曾經免費贈送過遊戲的第一章巴黎。另外，此次推出的免費版本「春季包版（Spring Pack）」不僅包含了遊戲第二章內容，還包含了「明日世界（World of Tomorrow）」劇情任務、20級的武器精通和物品解鎖內容以及超過100個挑戰任務和相關的成就、獎杯。
Steam上的《殺手6》「春季包版（Spring Pack）」
同時其中還有IO後續給這一章節新增的合約任務、挑戰以及特殊擊殺目標。此次遊戲推出免費「春季包版（Spring Pack）」將持續到4月3號（PC、PS4和XboxOne）。而在此期間下載這個版本的玩家，將永久獲得遊戲第二章薩皮恩扎（Sapienza），其相關的流程進度也將保留。
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