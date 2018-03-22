在近日舉辦的遊戲開發者大會上，各家廠商可謂使出了渾身解數，今日，Epic Games發佈了新技術演示，為玩家展示了以假亂真的場景，一起來看看吧。

技術演示：

從視頻可以看到，Epic Games使用了自己的虛幻引擎，與騰訊，Vicon，3Lateral，Cubic Motion合作，創造出名為「下一代數字人物」的最新技術。視頻中展示了一位名為「Siren」的女性角色，由Andy Serkis完成動作捕捉，為玩家展示了一個栩栩如生的人類女性角色。

可以看到，該技術也是動作捕捉的全面革新，利用Epic Games的最新成果，玩家可以體驗到以假亂真的遊戲角色。

此外，Epic Games涉獵了英偉達RTX實時光線追蹤技術，為我們展示了一段由虛幻引擎和實時光線追蹤技術製作的預告，效果逆天，看來在不久之後，玩家就可以體驗到電影級的遊戲畫面了。