《怪物獵人世界》已於近日推出了恐暴龍，這是一隻曾在MHP3中出現的回歸怪物，玩家們都叫它絲瓜。它的到來會提供哪些裝備和武器呢，下面請看由「西瓜的蝴蝶結」帶來的《怪物獵人世界》恐暴龍全裝備及武器圖鑑，希望大家能夠喜歡。

殘虐頭盔（α）

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殘虐鎧甲（α）

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殘虐腕甲（α）

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殘虐腰甲（α）

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殘虐護腿（α）

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裝備外形圖（殘虐α）

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殘虐頭盔（β）

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殘虐鎧甲（β）

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殘虐腰甲（β）

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殘虐護腿（β）

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殘虐腕甲（β）

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