《煙火與獻祭(Smoke and Sacrifice)》是一款開放世界生存RPG，遊戲中玩家需要扮演一位母親，一路披荊斬棘尋找兒子。玩家在遊戲中打造物品，武器，炸藥等等，甚至在遊戲後期製作機甲，內容可以說是十分新奇。

在遊戲中迷一樣的地下世界，不止有怪物出沒，還有碰上就死的煙火。在這裏生活的人們要戴著毒氣面具才能勉強度日。

隨著遊戲進行，玩家行動會影響到植物與動物的生態與性質，這樣一來也會影響到製作物品的資源的入手性等等。玩家要在這個奇妙的世界中生活下去，並一邊幫助村裡的人們，一邊尋找自己兒子，並一步步邁向世界的真實。

《煙火與獻祭》由Curve Digital出品，由英國倫敦的獨立製作組Solar Sail Games開發，今年年內發售，登陸PS4、XboxOne、NS以及PC平台。

遊戲截圖：