《怪物獵人》主題餐廳開業 還有美女親自為你服務北京新浪網 (2018-03-22 14:41)
日本《怪物獵人：世界》主題餐廳「怪獵酒場」將於3月23日營業，現在餐廳開啟了體驗場，FAMI通記者拜訪了那裡，一起來看看現場。
製作人辻本良三來到了餐廳，他手上戴的是殘滅之爪。
店內有許多《怪物獵人》主題裝飾。藝人涼本奈緒也來到現場為大家服務，身上穿的受付娘衣服是店員標配服裝。
各色美食當然是餐廳的重點。看看下面的食物，玩家能把它們和遊戲裡的名字對應起來嗎?
更多精彩盡在 獵人專題：http://www.3dmgame.com/games/chaser/
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