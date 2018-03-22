日本《怪物獵人：世界》主題餐廳「怪獵酒場」將於3月23日營業，現在餐廳開啟了體驗場，FAMI通記者拜訪了那裡，一起來看看現場。

製作人辻本良三來到了餐廳，他手上戴的是殘滅之爪。

店內有許多《怪物獵人》主題裝飾。藝人涼本奈緒也來到現場為大家服務，身上穿的受付娘衣服是店員標配服裝。

各色美食當然是餐廳的重點。看看下面的食物，玩家能把它們和遊戲裡的名字對應起來嗎?

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