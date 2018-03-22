玩過《黑暗之魂3》的玩家都知道，在與妖王戰鬥的過程中可以聽到嬰兒的哭聲，這個孩子其實是有建模的。

近日國外玩家Lance McDonald通過數據挖掘，還原了原版的戰鬥場景。妖王手中的嬰兒清晰可見，寶寶被抱在懷裡，胸前有道傷口，下身穿著羽毛做成的尿布濕。

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這位玩家推測可能是因為在不少國家在遊戲裡殺嬰孩是違法的，而且遊戲裡也不允許出現這樣的情節，才把嬰兒隱身並且去掉這段情節。

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