世嘉旗下漫改熱血動作遊戲PS4《人中北鬥》已於3月8日正式發售，而更讓玩家欣喜的是最新DLC第4彈今天免費上線，新的實用福利道具贈送，敬請期待！

·《人中北鬥（Hokuto Ga Gotoku）》是一款由SEGA製作併發行的動作冒險類遊戲，遊戲中將以《北鬥之拳》原作為基礎，發展出完全原創的劇情。主角拳四郎背負著愛與哀傷，投身於宿命的戰鬥之中。他在荒野里經歷瓢泊后總算抵達了奇迹之城伊甸，並展開北鬥神拳傳承者拳四郎的另一段世紀末救世主傳說的傳奇故事。

·發售紀念DLC第4彈《特別包：天狼星》今天上線，主要內容：

·《宿星護符》流加，效果：生命力在死兆星閃耀前不斷衰減的同時一定時間攻擊力大幅提升。

·能力解鎖道具《宿命珠3個》，內含：心？技？體/各1個。

·回復道具《伊甸的大妙藥》。效果：生命力和七星槽全恢復。

·裝備道具：《達人護肩》。效果：防禦力：防+4/刃+10/射+5