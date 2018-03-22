微軟大作《賊海》才發售幾天，就已經火遍全球。今日製作組公佈了《賊海》玩家人數，並討論了遊戲發售後的一些問題，製作組表示已經著手開始修復。

製作組透露《賊海》玩家數量在2天之內已經突破100萬人，每分鐘有5000名玩家嘗試登陸遊戲。如此火爆的局面也導致了伺服器問題，製作組表示進行單人遊戲可以緩解伺服器壓力。與此同時，伺服器修補工作已經開始，馬上就會上線。

此外，在遊戲中的玩家還遇到了一些解鎖成就和獎勵的問題，不過製作組表示玩家不必擔心，這個問題製作組會在短時間內解決。

除了以上伺服器問題，玩家還發現了遊戲登錄后無法訪問項目的bug，以及Xbox One X版本的畫面表現問題，都需要在下周發佈的補丁中修復，請玩家耐心等待。

《賊海》已經登陸PC與Xbox平台，喜歡的玩家可以前往體驗。