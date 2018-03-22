萬代南夢宮美國官方日前為我們分享了《龍珠戰士Z》新DLC史詩級遊戲截圖，從圖片來看，DLC新人物有傳說中的超級賽亞人布羅利和悟空的父親巴達克，截圖的場景表現非常震撼，悟空和布羅利在宇宙中針鋒相對，大戰一觸即發。悟空父親巴達克施放氣功波的畫面也非常酷炫，看起來很像螺旋丸。

《龍珠戰士Z》DLC將於3月28日發售，敬請期待。

萬代南夢宮美國推特：想要《龍珠戰士Z》DLC史詩級畫面的證據嗎？下面一起看看這些全新截圖！

高清大圖：