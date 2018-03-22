如果今天你在美國的時代廣場上，那麼你可能會看見這樣一幕，納斯達克的大屏上出現了一個名字「難言x」，並聲稱自己是絕地求生手游的第一人。或許你會禿頂問號表示自己並不知道「難言X」。但這個只有四個指頭的小夥子憑藉自己的天賦在頭條上一個月漲了百萬粉絲，並一度成為虎牙直播中最熱的手游吃雞主播。

作為一個視屏作者，難言一開始並不出眾，雖然在B站，微博都有投放自己製作的攻略，雖然小有名氣，但是並不出眾。直到在2月份，難言趁著絕地求生手游的火熱，轉型成為了一名主播，正式開始了自己的主播生涯。讓人以外的是，難言在短短的一個月的時間內迅速竄紅，瞬間成為了虎牙絕地求生區的頭部主播，期間，難言直播間的訂閱人數已經漲到了40萬，平時直播時觀看人數也在40w左右，成長的速度讓人驚訝。

就目前的身價看來，難言憑藉500萬的年收入成為了絕地求生手游身價最高的主播，期間有望衝擊千萬年收入。其成名的吧背後自然也離不開其背後的努力，在射擊類手游開始風靡手游圈的時候，難言就開始投入其中了。早年全民槍戰和穿越火線的遊戲經驗為其轉型絕地求生手游提供了不少的基礎。善於總結的難言並有隻是專注於遊戲之中，他將自己在遊戲中的體驗總結出了許多攻略分享給了玩家們，憑藉其對內容的深度挖掘，漸漸開始受到粉絲的喜愛。